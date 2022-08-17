Beşiktaş Amad Diallo ile transfer görüşmelerine başladı

Süper Lig 'in ilk 2 haftasında 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş , kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine son gelen isim ise Manchester United forması giyen Amad Diallo oldu.

Ghezzal'a alternatif

Geniş bir kadro kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, kanatlara alternatif üretmek için Amad Diallo'yu transfer listesine aldı.

Beşiktaş; Amad Diallo için Manchester United’a resmi kiralama teklife sundu. İngiliz kulübü, teklife olumlu karşılık verip, son kararı futbolcuya bıraktı. Ancak Fildişi Sahili oyuncu henüz teklife cevap vermedi.

21 milyon euroya transfer oldu

20 yaşındaki Fildişili futbolcu sağ kanatta görev yapıyor. Atalanta'da gösterdiği performansla dikkat çeken Diallo 2021 yılında 21 milyon euro bedelle İngiliz devine transfer olmuştu.

Orhan Yıldırım / Fanatik Özel