Beşiktaş altyapısına Trabzonspor modeli

Transfer arayışlarını sürdüren Beşiktaş önümüzdeki sezondan itibaren kendi gençlerine daha fazla değer ve öncelik verecek.

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve ekibiyle bir toplantı yapan yönetimin, Trabzonspor’un genç oyuncu yapılanmasının altını çizdiği belirlendi. Bordo-mavili kulübün altyapısından çok önemli bir destek aldığına vurgu yapan Beşiktaşlı yöneticiler, gençleri kazanmak zorunda olduklarını ifade etti.

Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Parmak gibi genç yetenekleri altyapısından çıkararak, Avrupa’nın önemli takımlarının radarına sokan Trabzonspor’un başarısı, Beşiktaş’a bu yolda rehberlik edecek. Kendi altyapısındaki yetenekleri gözardı etmek istemeyen siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyet, hem Riva hem de Avusturya kamplarına mevcut tüm gençleri götürecek. Transfer politikasını da gençlerin performansına göre belirleyecek olan Beşiktaş Yönetimi, Bankalar Birliği’nden borçların yapılandırılmasıyla ilgili onay çıksa dahi kendi yıldızlarını altyapıdan çıkarma konusunda geri adım atmayacak.

Yakın takip

İkinci Başkan Serdal Adalı’nın büyük bir titizlikle üzerinde durduğu bu modele bir an önce geçmek isteyen Abdullah Avcı da, altyapıyla ilgili tüm raporları inceleme altına aldı. Buna göre Beşiktaş Yönetimi sadece kendi altyapısından değil, Türkiye’deki diğer kulüplerin altyapı maçlarını da yeni sezonda yakından takip edecek. (Skorer)