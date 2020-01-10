Beşiktaş - Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Beşiktaş Antalya'daki ikinci hazırlık maçında Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Mezokovesd'u 2-0 mağlup eden Siyah-Beyazlılar Altınordu'yu da yenerek ikide iki yapmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile karşı karşıya gelecek. İlk hazırlık maçında Mezokovesd'u 2-0 mağlup eden Siyah-Beyazlılar Altınordu'yu da yenerek ikide iki yapmak istiyor. Beşiktaş mücadeleyi as kadroya yakın bir 11'le çıkıyor...
Beşiktaş - Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bugün saat 16:30'da başlayacak mücadele Beşiktaş Youtube kanalından ve fanatik.com.tr'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Beşiktaş - Altınordu 11'ler...
Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Viktor Ruiz, Caner Erkin, Oğuzhan, Atiba, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Nkoudou, Burak Yılmaz
Altınordu: Erhan, Ravil, Sinan, Kerim, Ufuk, Oğulcan, Muhammed, Burak, Metehan, Hüseyin Atakan, Yasin