Beşiktaş, Altaylı genç oyuncunun peşine düştü

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen genç kanat oyuncusunu Beşiktaş 'ın takip ettiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri oldu. Son olarak Sakaryaspor deplasmanında Paixao'ya asist yapan Eren Erdoğan ile Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi.





Oyuncunun gelişimini takip eden Beşiktaş'ın sezon sonunda Altay'ın kapısını çalmayı planladığı ifade edildi.

İzmir ekibinde 2019 yılında profesyonel olan Eren Erdoğan, o sezon 1'inci Lig'de 1, kupada 2 maça çıktıktan sonra devre arasında 3'üncü Lig'de yer alan Fethiyespor'a kiralandı.

Fethiye'de sadece 1 kez şans bulan Eren, 2020-21'de döndüğü Altay'da 1'inci Lig'de 14 karşılaşmada 3 gol atıp Süper Lig 'e çıkma sevinci yaşadı.

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Geçen sezon Süper Lig'de 14 randevuda görev yapan genç futbolcu takımıyla küme düştükten sonra bu sezon 1'inci Lig'de 9 karşılaşmada 2 asistle oynadı. (DHA)