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Beşiktaş, Altaylı genç oyuncunun peşine düştü

Valerien Ismael ile yollarını ayırıp, göreve Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş rotasını transfere çevirdi.

03 Kasım 2022, Perşembe 12:28 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Altaylı genç oyuncunun peşine düştü

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen genç kanat oyuncusunu Beşiktaş 'ın takip ettiği öğrenildi. 

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri oldu. Son olarak Sakaryaspor deplasmanında Paixao'ya asist yapan Eren Erdoğan ile Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi.

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Oyuncunun gelişimini takip eden Beşiktaş'ın sezon sonunda Altay'ın kapısını çalmayı planladığı ifade edildi.

İzmir ekibinde 2019 yılında profesyonel olan Eren Erdoğan, o sezon 1'inci Lig'de 1, kupada 2 maça çıktıktan sonra devre arasında 3'üncü Lig'de yer alan Fethiyespor'a kiralandı.

Fethiye'de sadece 1 kez şans bulan Eren, 2020-21'de döndüğü Altay'da 1'inci Lig'de 14 karşılaşmada 3 gol atıp Süper Lig 'e çıkma sevinci yaşadı. 

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Geçen sezon Süper Lig'de 14 randevuda görev yapan genç futbolcu takımıyla küme düştükten sonra bu sezon 1'inci Lig'de 9 karşılaşmada 2 asistle oynadı. (DHA)

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