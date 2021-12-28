Beşiktaş, Altay maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Altay ile Vodafone Park’ta oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla başladı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.
U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salon çalışmasıyla günü tamamladı.
Diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarım sahada oynanan çift devreli maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası’nda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (29 Aralık) saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak.