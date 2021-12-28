Beşiktaş, Altay maçının hazırlıklarına başladı

U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salon çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarım sahada oynanan çift devreli maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası’nda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (29 Aralık) saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak.