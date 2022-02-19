Beşiktaş - Altay maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Beşiktaş , son maçında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. İki takım gösterdiği mücadele ile bir puanı hak etti ve Adana'da alınan beraberlik Beşiktaş cephesinde hayal kırıklığına neden olmadı. Önder Karaveli, birkaç haftadır takımın yaşadığı sakatlıklar ile kadro kurmakta zorlanıyor. Takıma yeni adapte olan genç oyuncular ile galip gelmeleri zorlaşıyor. ligde zor günler geçiren Altay mücadelesi fırsat olabilir.

Altay, son maçta Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibi bir kez daha kazanma arzusundan, enerjiden, coşkudan ve işleyen bir oyun planından yoksundu. Daha da kötüsü, en güvenilir savunmacıları Murat Akça bu maçta cezalı olduğundan oynamayacak. Serkan Özbalta'nın işi zor görünüyor.

Ligde toparlanmak isteyen Beşiktaş, Altay karşısında maçın favorisi.