Sırasıyla Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor'la berabere kalan, 38. puanla 8. sıraya gerileyen Beşiktaş , Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı ağırlayacak. Son dönemde beraberliği abone olan Kara Kartal, 8 eksikle çıkacağı maçta Altay'ı devirip galibiyet hasretine nokta koymayı amaçlıyor. 16 haftalık galibiyet özlemini önceki hafta Göztepe derbisiyle sona erdirdikten sonra geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalan düşme hattındaki İzmir ekibi ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Altay, 2-1 kazanmayı başarmıştı.

Beşiktaş - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Altay maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Yarın akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Altay muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Josef, Ghezzal, Can, Emirhan, Alex, Güven

Altay: Lis, Björkander, Tolga, İbrahim Öztürk, Özgür, Zeki, Rodriguez, Thaciano, Kappel, Kazımcan, Deniz

Önemli eksikler bulunuyor

Beşiktaş'ta Altay’la oynanacak Spor Toto Süper Lig mücadelesi öncesinde önemli eksikler bulunuyor. 4 sarı kartı bulunan Michy Batshuayi cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe , İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarında gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşmüştü. Beşiktaş’ta Batshuayi’ye ek olarak Altay maçı öncesi beş oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Eksik sayısı 8’e çıkıyor

Siyah-Beyazlı ekipte Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic’in yaşadıkları sakatlık nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Ek olarak sakatlıkları süren Kevin N’Koudou ve Mert Günok da listeye eklendiğinde Kara Kartal’ın eksik sayısı 8’e çıkıyor.

Josef geri dönüyor

Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında görev alamayan Josef de Souza, Altay'a karşı forma giyebilecek. Takımın 2 bekinin de sakat olması sonrasında forma; Umut Meraş ve Kerem Kalafat’ta olacak. Orta alanda Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan gibi gençlere de görev düşecek. Güven Yalçın da hücum hattının bir parçası olacak. Kenan Karaman ve Gökhan Töre gibi isimler de hamle oyuncusu olacak.

Miralem Pjanic 5. kez...

Sezon başında Katalan devi Barcelona’dan kiralık olarak takıma kazandırılan Miralem Pjanic, sezon başında geldiği Beşiktaş’ta 5. kez sakatlanmış oldu. Boşnak futbolcu, sakatlıklar nedeniyle bugüne dek 9 maçta forma giyemedi. 22 maçta 4 asist yapabilen Pjanic, Siyah-Beyazlılar’ın beklentilerini karşılayamadı.

Son 3 maçtır yüzler gülmüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in son 3 haftasında galibiyet almayı başaramadı. Ligde son olarak 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup eden Siyah-Beyazlı ekip; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor’la 1-1, Fraport TAV Antalyaspor’la da 0-0 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar kazanıp ligdeki kötü gidişatı bitirme amacında.

İkili rekabette Beşiktaş üstün

Ligin 26. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Altay, 84. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 83 karşılaşmada Beşiktaş 43 galibiyet alırken, Altay 16 kez rakibine üstünlük sağladı. Taraflar arasında oynanan 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Altay, Beşiktaş’a evinde 2-1 üstünlük sağladı. Altay’a 116 gol atan Beşiktaş, rakibinin 64 golüne engel olamadı.

İç sahada Beşiktaş önde

Beşiktaş, evinde oynadığı 41 maçta rakibine büyük üstünlük kurdu. Evinde Altay’ı 27 kez mağlup eden Siyah-Beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş iç sahada rakibiyle 10 kez berabere kaldı. İstanbul’da rakip fileleri 66 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 24 gol gördü.

Altay puan peşinde

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İzmir'de 2-1 mağlup eden, ardından aylarca galibiyete hasret kalan Altay, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek kümede kalma umutlarını korumayı hedefliyor.

Tek eksik Murat Akça

İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı stoper Murat Akça dışında eksik yok. Ligde Altay 22 puanla 19. sırada, Beşiktaş ise 38 puanla 8. basamakta yer alıyor. Kümede kalma barajının 5 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı İzmir ekibi, son 3 maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ı yenerek taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.