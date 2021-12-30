Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 1-0’lık Konyaspor mağlubiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar, ligin zirvesinin 18 puan gerisine düşmüştü. Bundan dolayı Ziraat Türkiye Kupası’na daha fazla önem verme kararı alan Kara Kartal, bu akşam Vodafone Park’ta konuk edeceği Altay karşısına güçlü bir kadroyla çıkacak. Kupada 5. tur mücadelesinde planlandığı gibi savunmada Serdar Saatçı, orta sahada Can Bozdoğan ve kanat hattında da Güven Yalçın süre alacak ancak takımın yıldız isimleri; Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal ve Michy Batshuayi’nin de bugünkü müsabakada görev yapması bekleniyor. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile gerek olursa seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak.

Beşiktaş - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Altay maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Altay muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Altay: Lis, Naderi, Björkander, Özgür, Zeki, Poko, Pinares, Kazımcan, Thiam, Kappel, Paixao

Kaderi 2 maça bağlı

Teknik direktör Önder Karaveli, bu akşamki karşılaşmadan takımını zaferle çıkarıp ardından 5 Ocak’taki Antalyaspor karşılaşmasına moralli gitmeyi hedefliyor. Karaveli, Altay ve Antalyaspor karşılaşmalarını kazanırsa Siyah-Beyazlılar’daki görevine ikinci yarıda da devam edecek. Aksi halde Karaveli’nin yerine yeni bir hocanın getirilmesi planlanıyor.

Bilet satışları devam ediyor

Beşiktaş’ın bu akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda Altay’ı ağırlayacağı karşılaşmanın maç biletleri, 65 TL ile 425 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkmıştı. Siyah-Beyazlı taraftarların, Vodafone Park’ta saat 21.00’de oynanacak mücadeleye fazla ilgi göstermediği ve bilet satışının 10 bin seviyesinin altında olduğu kaydedildi. Yönetim, maç saatine kadar yapılacak satışlarla 10 bin sayısını yakalamak istiyor.

Altay, kupada turu geçerek moral bulmak istiyor

Bu sezon ligde evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 12 maçta galibiyet yüzü göremeyen Altay, kupada turu geçerek moral bulmak istiyor. İzmir temsilcisi zorlu sınavı geçerek adını son 16'ya yazdırmayı hedefliyor. Altay'da tedavileri süren stoperler İbrahim ve Murat forma giyemeyecek. Ligde ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Cebrail ile kadro dışı kalan sağ bek Tolga ve sol kanat Erhan da görev alamayacak. Hafif sakatlıkları bulunan sağ kanat Kappel ve forvet Bamba'nın durumları maç saatinde netleşecek. Siyah-beyazlılar kupada önceki turlarda Belediye Derincespor ve Manisa FK'yı elemişti.