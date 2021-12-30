Sergen Yalçın sonrası Önder Karaveli ile iyi bir hava yakalayan Beşiktaş , Konyaspor 'a deplasmanda kaybedip yeniden kararsızlığa büründü. Karaveli devam edecek mi, yoksa yeni bir TD mi gelecek? Yeni yıl bize yeni şeyler gösterecek gibi duruyor... Beşiktaş, 24 Eylül'de İzmir'de Altay'a kaybederken sağ bekte, stoperde ve hücum hattında çok eksikleri vardı. Cezası sona eren Valentin Rosier sağ bekteki yerini alacak. "Serdar Saatçı & Domagoj Vida" stoper ikilisini ilk 11'de göreceğiz. Alex Teixeira maç kadrosuna alındı ancak mücadeleye kulübede başlayacaktır. Sağ kanatta Rachid Ghezzal, sol kanatta Cyle Larin ve merkezde Michy Batshuayi düzeni devam eder. Orta alandaki üçlünün "Can Bozdoğan, Josef de Souza & Oğuzhan Özyakup" olması bekleniyor. Mert Günok, Necip Uysal, Kevin N'Koudou ve Gökhan Töre hala sakat...

BEŞİKTAŞ - ALTAY MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Ligdeki son 4 maçını kaybeden, Beşiktaş maçı sonrası çıktığı 12 maçta galibiyeti olmayan Altay, kupanın önceki turlarında Manisa FK (4-2) ve Belediye Derincespor (5-1) engellerini geçmişti. 2 kupa maçında 4 gol katkısı (3 gol - 1 asist) veren Marco Paixao, bir kez daha takımın gole en yakın ismi olacak. İzmir'in siyah-beyazlı ekibinde Murat Akça, İbrahim Öztürk ve Erhan Çelenk sakat. Tolga Ünlü de TD Mustafa Denizli'nin kararıyla kadro dışı bırakıldı. Ahmed Yasser Rayyan ve Serge Arnaud Aka, Afrika Uluslar Kupası'na gitmiyor. Andre Biyogo Poko ise Gabon Milli Takımı'nın Dubai'deki ön hazırlık kampına katılmak üzere ayrıldı. Poko'nun yokluğunu Aka dolduracak, yanında da Khaly Thiam ve Zeki Yıldırım izleyeceğiz. Hafif sakatlıkları bulunan Leandro Kappel ve Daouda Bamba'nın durumları maç saati netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 11 maç "2.5 ÜST" bitti. (11 maç - 42 gol)

- Altay deplasmanda oynadığı son 7 maçı kazanamadı. (2 beraberlik - 5 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %58'lik kesim formsuz bir dönemden geçen Altay karşısında ev sahibi Beşiktaş'tan yana... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI YAŞAR GÜLAY NE DİYOR?

Beşiktaş alt yapı antrenörü Önder Karaveli ile 3 karşılaşmada geriye düşüp geriye dönmeyi başardı. İç sahada Kayseri ile Göztepe’yi yenip Fenerbahçe deplasmanında berabere kaldılar. Altay ligde zor bir dönemden geçiyor. Ligdeki kapışmaları İzmir’de oynanmış, Altay geriden gelip kazanmıştı. Yine gollü geçer.