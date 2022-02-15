Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş , Altay maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 17 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.