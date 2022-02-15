Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş , Altay maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 17 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.