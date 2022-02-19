Beşiktaş, Altay karşısında galibiyeti hatırladı

Süper Lig ’in 26. haftasında Altay’ı konuk eden ve 64. dakikada Vida’nın attığı golle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başaran Beşiktaş , ligde 3 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Fatih Karagümrük deplasmanında alınan 1-0’lık galibiyetin ardından deplasmanda Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Siyah-Beyazlılar, ardından evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kalmıştı.

Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor deplasmanından uzatma yediği golle 1-1’lik beraberlikle ayrılan Önder Karaveli’nin ekibi, Altay karşısında 1-0 kazandı ve 3 maçlık beraberlik serisinin ardından galip gelerek puanını 41’e yükseltti.







