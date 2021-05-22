Beşiktaş, Aleksandar Mitrovic transferi için devrede

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Siyah-Beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın da durumunun netleşmemiş olması nedeniyle golcü transferi için girişimlerde bulunuyor. Beşiktaş'ın Fulham'dan Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmak istediği belirtilmekte.

Belçika basınından Footnews, Fulham'ın Championship'e düşmesi ile takımdan ayrılması gündeme gelen Aleksandar Mitrovic'in Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu belirtti. Önceki günlerde de Sırbistan basını, golcü oyuncu için Fenerbahçe'nin temaslarda bulunduğunu aktarmıştı.

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2018'de 24.7 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olduğu Fulham'da ilk sezonda büyük katkı sağlayan Mitrovic, Premier Lig'de mücadele edilen sezonda toplam 31 maçta 4 gol, 4 asistlik katkı sağlayabildi ve bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

Sırbistan Milli Takımı'nın golcüsü konumundaki Mitrovic, milli takım forması altında çıktığı 64 maçta 41 gol atmayı başardı.