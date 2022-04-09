Beşiktaş - Alanyaspor mücadelesinin VAR hakemi Özgüç Türkalp

Süper Lig'in 32. haftasında Avrupa Kupaları'nı hedefleyen iki takımın mücadelesinde Beşiktaş ile Alanyaspor kapışacak. Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı ilk maçta Trabzonspor 'dan 1 puan çıkaran Kara Kartal taraftarı önünde yeni hocasıyla kazanmayı amaçlıyor. Alanyaspor'da ise hedef galibiyet serisini devam ettirmek.

9 Nisan Cumartesi günü 20.30’da Vodafone Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Mücadele öncesi TFF'den yapılan açıklamada VAR hakeminin Özgüç Türkalp olduğu açıklandı.







