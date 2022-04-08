Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig 'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş , maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Siyah-Beyazlı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularının ardından yapılan stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, uygulanan taktik programın ardından oynanan taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, yarın (9 Nisan) saat 20.30’da Vodafone Park’ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosu şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira

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