Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı programlar uygulandı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş , Alanyaspor maçı hazırlıklarına, yarın (18 Kasım) saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.