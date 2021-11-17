Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Süper Lig’de Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli takımlarda olan oyuncuların katılmadığı basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı programlar uygulandı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş , Alanyaspor maçı hazırlıklarına, yarın (18 Kasım) saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.