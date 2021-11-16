Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sahada gerçekleştirilen idman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı, taktik programının yer aldığı programlar uygulandı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş , Alanyaspor maçı hazırlıklarına, yarın (17 Kasım) saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.