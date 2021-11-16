Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Süper Lig’de Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla devam etti. Milli takımlarda olan oyuncuların katılmadığı basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sahada gerçekleştirilen idman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı, taktik programının yer aldığı programlar uygulandı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Beşiktaş , Alanyaspor maçı hazırlıklarına, yarın (17 Kasım) saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.