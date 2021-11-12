Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmaları ile kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan kontrol pas çalışması sonrası oynanan minik kale maçla sona erdi.

Beşiktaş , Alanyaspor maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından 15 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.