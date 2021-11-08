Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Milli takımlarda olan oyuncuların katılmadığı basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları sonrası minik kale maçı yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdi.

Beşiktaş , Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın (9 Kasım) saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.