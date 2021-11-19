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Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig’in 13. haftasında Alanyaspor deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

19 Kasım 2021, Cuma 18:08 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig ’in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş , hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, dar alan idmanları sonrası taktik programa geçti.

Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Bugün Alanya’ya gidecek siyah-beyazlı ekip, kampa girecek.

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