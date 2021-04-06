Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında yarın Alanyaspor’u konuk edecek. Ligde son olarak Kasımpaşa’ya deplasmanda 1-0 yenilen ve oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor. Oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada yer alıyor. Liderliği tehlikeye atan Kartal, evinde 3 puana uzanmak ve yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. ligin flaş takımı Alanyaspor ise Vodafone Park'ta güçlü rakibine çelme takmaya çalışacak.

Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN Sports 1'nden naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, N’Koudou, Larin

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Bareiro

Rachid Ghezzal geri dönüyor

Beşiktaş'ta mücadelede gözler, takımın yıldız ismi Rachid Ghezzal'de olacak. Kart cezasını tamamlamasının ardından bugünkü maçla birlikte ilk 11'deki yerine dönecek olan Cezayirli kanat oyuncusu, gol ve asistlerine kaldığı yerden devam etmeye çalışacak. Ghezzal'in kadroya katılımı sonrası geçen haftaki Kasımpaşa mücadelesine sağ açık olarak başlayan Valentin Rosier, bek hattına geri dönecek. Öte yandan koronavirüs tedavisi tamamlanan ve karantinası sona eren Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün de bu maçta oynayıp oynamayacakları TFF prosedürleri gereği bugün belli olacak.

Son 2 lig maçında galibiyeti unuttu

Ligde bir haftayı bay geçmesine rağmen ilk sırada yer alan ve şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Beşiktaş, oynadığı son 2 lig maçında galibiyeti unuttu. Milli maçlar arasına girmeden önce evinde oynadığı son karşılaşmada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlı ekip, aranın ardından ilk maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve sahada 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Alanyaspor'u devirip 2 maçlık bu olumsuz gidişatı bitirmeyi planlıyor.

Eksik sayısı 2'ye düştü

Sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında görev yapamayan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, cezası sona erdiği için mücadelede forma giyebilecek. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyen isimler arasında yer alan Bernard Mensah’ın da görev verilmesi halinde Alanyaspor maçında görev yapması bekleniyor. Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi sona eren Mensah, son yapılan antrenmanlarda takımla çalıştı. Ek olarak sakatlığı süren Vincent Aboubakar ve sezonu kapatan Ajdin Hasic de bugün görev yapamayacak. Aboubakar'ın pazar günü Erzurumspor'la deplasmanda oynanacak karşılaşmada süre alması bekleniyor.

Beşiktaş’ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta Alanyaspor'la oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, bugün Vodafone Park'taki mücadelede kart görmeleri halinde 34. haftada oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek. Teknik ekibin, sınırdaki isimlere maç öncesinde kart uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Domagoj Vida, 100. lig maçına çıkacak

Beşiktaş’ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapması halinde Siyah-Beyazlı forma ile 100’üncü lig maçına çıkacak. Kara Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadrosunun en önemli isimleri arasında yer alan Hırvat savunma oyuncusu, Beşiktaş formasıyla 99 lig maçını geride bıraktı. 2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde formayı giymeye başlayan Vida, 99 maçlık döneminde 13 gol kaydetti. Vida'nın yer aldığı 99 maçta Kartal, 61 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı.

Çağdaş Atan rövanşı istiyor

Geçen sezona kadar birlikte çalışan Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan ilk kez bu sezon başında rakip takımların hocası olarak karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada gülen taraf Çağdaş Atan olurken, Alanyaspor rakibi de ilk kez mağlup etmiş oldu. Atan İstanbul'daki rövanş maçını da alarak Beşiktaş'a karşı ikinci galibiyetini almak ve rakibinin evindeki 4 maçlık yenilmezlik serisine son vermek istiyor.

Alanyaspor'da cezalılar dönüyor

Aytemiz Alanyaspor'da cezalı oyuncular sahaya dönerken, takımla çalışmalara başlayan Babacar'ın bu maçta forma giyip giyemeyeceği maç günü netlik kazanacak. Geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor'da Tzavellas, Bareiro ve Ceyhun sarı kart cezalısı oldukları için Caulker ile Efecan sakatlıkları nedeniyle, Babacar da sakatlıktan yeni çıktığı için kadroda yer almamıştı. Ayrıca Moubandje ve Efecan takımda sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın Beşiktaş karşısında ideale yakın 11 ile çıkması bekleniyor.

Lig tarihinde 10. randevu

Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede, Beşiktaş ve Alanya lig tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin daha önceki karşılaşmalarında Beşiktaş 7 kez galip gelen taraf oldu. Alanyaspor ise rakibine karşı tek galibiyeti bu sezonun ilk yarısında aldı. Bir maçta ise rakipler puanları paylaştı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş’a karşı bugüne dek oynadığı 9 maçta 7 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 18 gol gördü. Turuncu-Yeşilli takım ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan maçta rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti.