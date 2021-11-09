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Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla devam etti. Milli takımlarda olan oyuncuların katılmadığı basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

09 Kasım 2021, Salı 14:45 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda futbolcular değişmeli olarak denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenman, takım halinde yapılan koşular ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş , Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın (10 Kasım) saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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