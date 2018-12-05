Beşiktaş Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Alanyaspor ile cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

05 Aralık 2018, Çarşamba 13:28
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Beşiktaş Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Alanya'ya gidecek. 

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