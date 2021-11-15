Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarına devam etti

Milli takımlarda olan oyuncuların katılmadığı basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve kondisyon koşularıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın (16 Kasım) saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.