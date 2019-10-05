Beşiktaş - Alanyaspor hangi kanalda, saat kaçta? (Bjk - Alanya muhtemel 11'ler)
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş sahasında lider Alanyaspor ile bugün karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetiminde çok kötü bir sezon geçiren siyah-beyazlılar lideri yenerek moral bulmak istiyor. Alanyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde henüz istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, 6 maçta sadece bir kez kazanabildi. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 5 puanla 16. sırada bulunuyor. Lige iyi başlangıç yapan Alanyaspor ise 6 maçta yenilgi yaşamadı. 4 kez kazanan ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, 14 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, rakibini mağlup ederek ilk 6 maçtaki kötü performansını unutturmaya çalışacak.
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
6 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma, saat 16.30’da başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
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Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler...
Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Caner, Diaby, Atiba, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz
Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Baino, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
N’Koudou ile Diaby iyileşti
UEFA Avrupa Ligi’nde İngiltere’nin Wolverhampton takımıyla yapılan maçta görev alamayan Georges-Kevin N’Koudou ile Abdoulay Diaby, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek. Diaby mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, N’Koudou ise migren ağrısı dolayısıyla Wolverhampton maçında görev alamamıştı.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz ile Victor Ruiz de yarınki karşılaşmada oynayabilecek.
Güven Yalçın şüpheli
Siyah-beyazlı takımın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11’de sahaya çıkan ancak 27. dakikada sakatlanan Güven Yalçın’ın, Alanyaspor karşılaşmasında oynaması beklenmiyor. Güven’in son durumu bu akşamki idmanda belli olacak.
Elneny yine cezalı
Beşiktaş’ta Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımın Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor müsabakalarında oynayamamıştı. Elneny, Alanyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak.
Alanyaspor’a karşı üstün
Siyah-beyazlı ekip, ligde Alanyaspor ile 7. kez karşı karşıya gelecek.
Rakibini 5 maçta mağlup eden Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Alanyaspor’a 13 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 4 gol gördü.