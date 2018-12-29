Beşiktaş, Dinamo Zagreb'in ikinci takımında forma giyen Bosnalı genç futbolcu Ajdin Hasic'i kadrosuna kattı. Birkaç gün içerisinde transferi resmen açıklanacak olan 17 yaşındaki genç hücum oyuncusu, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Transferin perde arkası ise oldukça ilginç. İşte detaylar: Bosna Hersek Milli Takımı'nda U19 forması da giyen genç oyuncu, Dinamo Zagreb'in hatasıyla bedavaya Beşiktaş'a geldi. Hırvat kulübü, Hasic'in profesyonel sözleşmesini evrak eksikliği yüzünden bir gün geciktirdi. Bu boşlukta Beşiktaş devreye girdi ve Hasic'e imzayı attırdı. Hırvatların yaptığı hata siyah-beyazlılar için avantaj oldu ve Kartal geleceğin yıldız adayını kadrosuna kattı

AJDİN HASİC KİMDİR?

Hem sağ kanat hem de merkezde oynayabilen Hasic, daha önce Bosna Hersek U17, U18 ve U19 milli takımlarında da görev yaptı.

AVRUPA'NIN DEVLERİ DE PEŞİNDEYDİ

Yetenekli oyuncuyu Avrupa'dan çok sayıda kulüp takip ederken, daha önce Borussia Dortmund, Real Madrid, Juventus, Benfica ve Leipzig'in kulübüne resmi teklif yaptığı gelen bilgiler arasında. Kartal bu transferle gelecek adına çok önemli bir yıldız adayını kadrosuna kattı.

Kaynak: Sabah