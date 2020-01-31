Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, profesyonel futbolcuları Ajdin Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Ajdin Hasic'e 4.5 yıl için 2 milyon 475 bin euro ödeyeceğini açıkladı.

31 Ocak 2020, Cuma 16:32 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, sağ kanat ve on numara mevkilerinde oynayan 18 yaşındaki Bosna-Hersekli Ajdin Hasic'le 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir önceki Yönetim Kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3.375.000 euro iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 euro’ya indirildi.

Futbolcu ve ailesine görüşmeler esnasında göstermiş oldukları olumlu ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle teşekkür edilerek, Ajdin Hasic’e Beşiktaş'ta başarılar dilendi.

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