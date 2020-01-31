Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, sağ kanat ve on numara mevkilerinde oynayan 18 yaşındaki Bosna-Hersekli Ajdin Hasic'le 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir önceki Yönetim Kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3.375.000 euro iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 euro’ya indirildi.

Futbolcu ve ailesine görüşmeler esnasında göstermiş oldukları olumlu ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle teşekkür edilerek, Ajdin Hasic’e Beşiktaş'ta başarılar dilendi.