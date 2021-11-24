Beşiktaş , Ajax ile Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında karşı karşıya geliyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenildi. Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bu karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

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Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Ajax maçını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Bu gece TSİ 20.45'te başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Ajax 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet Topal, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy

Beşiktaş-Ajax maçını şifresiz ve canlı vermesi beklenen yabancı kanallar

Arena Sport 1, Arena Sport Serbia, Arena Sport Croatia, beIN Connect France, beın Connect France 2, beIN Sports English, Blue Sport Liver, BT Sport 1, CBC Sport, DAZN 1, Cosmote Sport 2, Nova Sport 3, Sky Sport Premium 1, Sky Sport 253, Sky Sport 3 Austria, Sky Sport 1 Hungary, TSN Malta 7, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport

Josef de Souza bugün yok

Siyah-Beyazlılar’ın bu akşamki kritik Ajax mücadelesinde en önemli eksiği Josef de Souza olacak. C Grubu’nda Portekiz deplasmanında oynanan Sporting karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Brezilyalı ön libero, bu akşamki karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Sambacı’nın yerine ön libero hattında Necip Uysal’ın görev alması bekleniyor.

300. gole sadece...

Bu akşam Ajax’la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında 300. golünü atmaya çalışacak. Avrupa kupalarında şu ana dek 228 maçta 298 gol kaydeden Siyah-Beyazlı ekip, bugünkü karşılaşmada 2 gol attığı takdirde 300. golüne ulaşacak. Kartal’ın Avrupa kupalarındaki 100. golünü Daniel Pancu atmıştı. Kartal’ın Avrupa kupalarındaki 200. golünü de Tomas Sivok kaydetmişti.

Rakip Ajax’ta 4 eksik var

Kupa 1’de bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Ajax’ta 4 eksik bulunuyor. Hollanda ekibi; Edson Alvarez ile sakatlıkları bulunan; Mohammed Kudus, Sean Klaiber ve Maarten Stekelenburg’u dün İstanbul’a getirmedi. Ajax, gruptaki 4 maçını da kazanıp 12 puan toplayarak grubun zirvesine çıkmıştı.

Avrupa karnesi alarm veriyor!

Devler Ligi C Grubu’nda bu akşam Ajax’la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde taraftarlarını sevindiremedi. Siyah-Beyazlı ekip son 4 sezonda 17 Avrupa kupası maçına çıkarken bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi. Söz konusu 17 maçta sahadan 2 kez berabere ayrılan Beşiktaş, 13 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Sergen Yalçın: İyi bir oyun, iyi bir mücadele hepimize rahat bir nefes aldırır

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde aldıkları kötü sonuçların ardından içinde bulundukları durumun farkında olduklarını vurgulayan Sergen Yalçın, “4 maç sonunda grupta hedefsiz duruma düştük. Kalan iki maç, bizim, camia ve ülke puanı için prestij açısından oynayacağımız duruma düştü. Takım olarak da şu anda çok iyi durumda değiliz. Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde aldığımız sonuçlar beklentinin çok altında. Bu durumun doğal olarak birinci sorumlusu benim. Takımı tekrar ayağa kaldırmak için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Umarım bu kısa süreçte oyuncularımızdan bu duruma tepki vermelerini bekliyoruz. İnşallah bu hafta geri dönüşümüz olur. Ajax maçında iyi bir oyun, iyi bir mücadele hepimize rahat bir nefes aldırır” diye konuştu.

‘Taraftara ihtiyacımız var’

Alınan kötü sonuçların ve oynanan oyunun futbolcuların motivasyonunu düşürdüğünü aktaran Sergen Yalçın, “Oyunculardan her sene aynı performansı alamayabilirsiniz. Zaman zaman performansları aşağıya düşebilir. Bunun çok uzun olması bizi zora sokuyor. Beşiktaş camiası düştüğü yerden kalkmayı bilir ve kalkmıştır da. Yavaş yavaş normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Bu gidişat böyle devam edemez. Birlikte olup, birlikte hareket edip bu sıkıntının altından kalkmak için elimizden geleni yapacağız. Bu durumdan çıkmak için en çok ihtiyacımız olan şey, taraftarımız. Oyuncularımızın taraftarına çok ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

‘Batshuayi 20 dakika...’

Hem Ajax mücadelesinin hem de hafta sonu ligde karşılaşacakları Giresunspor maçlarının önemli olduğunu aktaran Yalçın, “Batshuayi’yi büyük ihtimalle oynatmayacağız. Maç oynayacak fizik gücüne tam olarak sahip değil. Belki 20-30 dakika kullanabiliriz. Milli takımdan dönen, ufak tefek sorunları olan oyuncular var. Bu durumları değerlendireceğiz. En uygun kadroyu çıkarmaya çalışacağız. Cumartesi günkü maç çok önemli. İki maça da 4-5 değişik oyuncu ile başlayabiliriz” dedi.