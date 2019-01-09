Beşiktaş - Afyonspor (CANLI)

İlk hazırlık maçında Hollanda ekibi Helmond Sport'u Larin'in golü ile 1-0 mağlup eden Beşiktaş Antalya'daki ikinci maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Afjet Afyonspor ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ta yeni transfer Mirin Helmond maçında olduğu gibi bu karşılaşmaya da 11'de başlıyor. Burak Yılmaz ise kadroda yok.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Mücadelenin ilk 25 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.

40 dakika geride kalırken eşitlik bozulmadı maç 0-0 devam ediyor...

GOOOOOOL - Afyon Afjetspor ilk yarının son dakikalarında Emre'nin golü ile 1-0 kazandı.

İLK YARI SONA ERDİ...

GOOOOOOL - 48. dakikada Larin skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

GOOOOOOL - Maçın 2. yarısında Quaresma yerine oyuna dahil olan Adem Ljajic 51. dakikada frikikten skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

GOOOOOOL - 53. dakikada yine sahneye çıkan isim Larin oldu ve skoru 3-1'e ggelen golü attı.

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu...

Utku, Gökhan, Vida, Mirin, Hüseyin, Necip, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Larin

Beşiktaş - Afjet Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 17.00'da oynanacak karşılaşmanın yayıncısı belli olmadı. Yayıncı belli olur olmaz tüm bilgiler haberimizde olacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in özellikle genç oyunculara görev vermesi bekleniyor. Dün oynanan Helmond maçında Burak Yılmaz, Loris Karius, Adriano, Mustafa Pektemek ve Caner Erkin kadroda yer almamıştı.

Şenol Güneş, Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Enzo Roco, Isimat-Mirin, Hüseyin Seyligli, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Babel, Güven Yalçın ilk 11'i ile sahaya çıkarken galibiyeti getiren gol ikinci yarı oyuna giren ve 66. dakikada rakip fileleri sarsan Larin'den gelmişti.