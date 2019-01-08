İkinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlk maçında Helmond Sport'u 1-0 mağlup eden Kara Kartal, ikinci maçta Afjet Afyonspor ile karşılaşacak. Helmond maçında kadroda olmayan Burak Yılmaz'ın Afyon maçında sahada olması bekleniyor. Bir diğer yeni transfer İsimat Mirin ise dün oynanan maçta 45 dakika forma giydi.

Beşiktaş - Afjet Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 17.00'da oynanacak karşılaşmanın yayıncısı belli olmadı. Yayıncı belli olur olmaz tüm bilgiler haberimizde olacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in özellikle genç oyunculara görev vermesi bekleniyor. Dün oynanan Helmond maçında Burak Yılmaz, Loris Karius, Adriano, Mustafa Pektemek ve Caner Erkin kadroda yer almamıştı.

Şenol Güneş, Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Enzo Roco, Isimat-Mirin, Hüseyin Seyligli, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Babel, Güven Yalçın ilk 11'i ile sahaya çıkarken galibiyeti getiren gol ikinci yarı oyuna giren ve 66. dakikada rakip fileleri sarsan Larin'den gelmişti.