Beşiktaş Adis Jahovic için düğmeye bastı

Vagner Love ve Larin ile yolları ayırması beklenen Beşiktaş, Konyaspor'un golcüsü Adis Jahovic'i hedefine aldı.

26 Aralık 2018, Çarşamba 00:26
- A +
Beşiktaş Adis Jahovic için düğmeye bastı

Beşiktaş’ın forvet transferindeki hedefine FANATİK ulaştı. Hücum hattına Şenol Güneş’in sistemine uyacak bir golcü kazandırmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Konyaspor’un forveti Adis Jahovic için düğmeye bastı.

Kartal’ın takımıyla sözleşmesi devam eden Makedon forvet için İç Anadolu ekibine 1.6 milyon Euro bonservis önerdiği öğrenildi.

Jahovic‘ in de bu öneriye sıcak baktığı ifade edilirken kararı teknik direktör Aykut Kocaman’ın vereceği belirtildi.

1.5 yıl daha sözleşmesi var

Göztepe formasıyla 34 gol attıktan sonra Konyaspor’un yolunu tutan Adis Jahovic, 2.5 yıllık kontrat yapmıştı.

Ömer Necati Albayrak

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.