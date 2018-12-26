Beşiktaş Adis Jahovic için düğmeye bastı

Beşiktaş’ın forvet transferindeki hedefine FANATİK ulaştı. Hücum hattına Şenol Güneş’in sistemine uyacak bir golcü kazandırmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Konyaspor’un forveti Adis Jahovic için düğmeye bastı.

Kartal’ın takımıyla sözleşmesi devam eden Makedon forvet için İç Anadolu ekibine 1.6 milyon Euro bonservis önerdiği öğrenildi.

Jahovic‘ in de bu öneriye sıcak baktığı ifade edilirken kararı teknik direktör Aykut Kocaman’ın vereceği belirtildi.

1.5 yıl daha sözleşmesi var

Göztepe formasıyla 34 gol attıktan sonra Konyaspor’un yolunu tutan Adis Jahovic, 2.5 yıllık kontrat yapmıştı.

Ömer Necati Albayrak