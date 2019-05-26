Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisini alıyor!

İtalyan basını, Beşiktaş'ın sezon başında Torino'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Sırp futbolcu Adem Ljajic'in bonservisini 6 milyon euro karşılığında alacağını duyurdu.

26 Mayıs 2019, Pazar 17:30 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisini alıyor!

Sezon başında Adem Ljajic'i Torino'dan 1 yıllığına kiralayan Beşiktaş, yıldız ismin bonservisini almaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Siyah Beyazlı yönetimin bu sezon çıktığı 33 maçta 9 gol ve 14 asist kaydeden Sırp futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanacağını duyurdu. Corriere dello Sport gazetesi muhabiri Matteo Pedrosi'nin bir Beşiktaş yönetim kurulu üyesine dayandırarak verdiği habere göre 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 6,5 milyon euro ödeyecek.

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