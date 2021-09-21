Beşiktaş, Adana Demirspor’u kayıpsız geçmek istiyor

Yoğun maç trafiğine hasarlı giren Beşiktaş ’ta bu olumsuzluk sürüyor. Alex, Vida, Mehmet, NKoudou, Necip yok. Welinton belirsiz. Darbelere ve kas gerilmelerine bağlı problem yaşayan birçok isim de cabası... Ancak lig ve Avrupa maçlarını en az kayıp ile atlatmak isteyen Kartal bunu pek sorun etmiyor. Kaliteli ve bol alternatifli kadro içinde eksiklerin yokluğu olumsuzluk yaratmıyor. Ancak üç günde bir maç oynamanın verdiği fiziksel ve zihinsel yorgunluğun ilerleyen maçlarda skora etki yapma endişesi var. Antalya’da bu yüzden geniş revizyona giden Yalçın, herkesi her maç oynayacak gibi hazır tutmak istiyor

Savunmadaki durum...

Beşiktaş, Adana Demirspor önünde klas isimlere güveniyor. Souza, Pjanic, Ghezzal, Atiba, Larin, Batshuayi bunların başında geliyor. Taraftarı önünde iyi futbol oynayıp kazanma alışkanlığı olan Sergen hocanın ekibi, favori çıkacağı maçta galibiyete yakın gibi duruyor. Savunma kurgusu yine değişiyor. Eğer Welinton riske edilmez ise Atiba bu bölgeye çekilecek. Daha önce başarılı şekilde defansta görev yapan Kanadalı, bu durumu hiç yadırgamıyor.

Golü koklayan adam hazır!

Geçen sezonunu flaş ismi Cyle Larin, bu kez tutuk başladı. Şanssız sakatlık yaşayan Larin artık hazır. Hücum hattının etkili silahı olan genç oyuncudan goller bekleniyor.. Hırsı, takipçiliği, tekniği ve golü adeta koklaması(!) ile öne çıkan Batshuayi ise hazır kıta. Merkez orta saha ve kanatlardan istediği topları alırsa maç erken bitebilir. Aksi olursa zaten geri gelip kendine pozisyon yaratmasını çok iyi biliyor.

'Batman' uçuşa hazır

Siyah-Beyazlılar’ın İngiltere Premier Lig devi Chelsea’den sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, etkili performansıyla Süper Lig ’e damgasını vurmayı başardı. Son olarak geçen hafta Antalyaspor deplasmanındaki performansıyla alkış toplayan Batshuayi, bir gol ve 1 asistle oynayarak 3-2’lik zafere direkt etki etti. 4 maç sonunda 3 gol ve 1 asisti bulunan Batshuayi, bu akşamki karşılaşmada da Adana Demir filelerini boş geçmemek istiyor. ‘Batman’ lakaplı futbolcu, takımına yine zaferi getirmeyi hedefliyor.