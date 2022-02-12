Beşiktaş Adana Demirspor maçına hazırlanıyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ayak tenisi oynayan futbolcular ardından 5’e 2 çalışması yaptı. Antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 13.30’da yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 17.00’de özel uçakla Adana’ya giderek kampa girecek.

İSTANBUL (İHA)