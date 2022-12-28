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Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

Süper Lig'de yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girdi.

28 Aralık 2022, Çarşamba 19:13 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig 'in 16'ncı haftasında yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş , akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.


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