Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'de 2022 yılının son karşılaşması Beşiktaş-Adana Demirspor arasında oynanacak. Siyah-Beyazlılar, 'Zirve yarışında ben de varım' demek için, Mavi Şimşekler de yeni yıla galibiyet serisiyle girmek adına galibiyet hedefliyor. Karşılaşma öncesinde 'Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?' soruları soruluyor. Tüm bu soruların yanıtları, muhtemel 11'ler, detaylar ve daha fazlası fanatik.com.tr'de...
Süper Lig 'de 16. haftanın perdesi bu maçla kapanacak ve 2022 yılının son karşılaşması Vodafone Park'ta oynanacak. Dünya Kupası arası dönüşü sonrasında art arda galibiyetler hedefleyen Beşiktaş , Gaziantep FK beraberliğiyle sarsılmıştı. Siyah-Beyazlılar bugün yeni bir sayfa açmak ve 'Zirve yarışında ben de varım' demek için Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Sezon başından bu yana sadece 1 kere kaybeden Mavi Şimşekler de 2022'yi zirve yarışında tamamlamayı amaçlıyor.
Karşılaşma öncesinde Beşiktaş 23 puanla 7. sırada bulunurken, Adana Demirspor ise 27 puanla 4. sırada yer alıyor.
Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Beşiktaş-Adana Demirspor muhtemel 11'ler:
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Welinton, Masuaku, Redmond, Souza, Salih, Gedson, Cenk, Weghorst.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre.