Süper Lig 'de 16. haftanın perdesi bu maçla kapanacak ve 2022 yılının son karşılaşması Vodafone Park'ta oynanacak. Dünya Kupası arası dönüşü sonrasında art arda galibiyetler hedefleyen Beşiktaş , Gaziantep FK beraberliğiyle sarsılmıştı. Siyah-Beyazlılar bugün yeni bir sayfa açmak ve 'Zirve yarışında ben de varım' demek için Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Sezon başından bu yana sadece 1 kere kaybeden Mavi Şimşekler de 2022'yi zirve yarışında tamamlamayı amaçlıyor.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş 23 puanla 7. sırada bulunurken, Adana Demirspor ise 27 puanla 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş-Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Welinton, Masuaku, Redmond, Souza, Salih, Gedson, Cenk, Weghorst.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre.