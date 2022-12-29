Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler)
Beşiktaş'ın konuğu Adana Demirspor... Siyah-Beyazlılar, 'Zirve yarışında ben de varım' demek için, Mavi Şimşekler de yeni yıla galibiyet serisiyle girmek adına galibiyet hedefliyor. Karşılaşma öncesinde 'Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?' soruları soruluyor. Beşiktaş-Adana Demirspor ilk 11'ler, detaylar ve karşılaşma öncesi detaylar haberimizde. Beşiktaş - Adana Demirspor mücadelesi öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de üç değişiklik dikkat çekiyor.
Süper Lig 'de 16. haftanın perdesi bu maçla kapanacak ve 2022 yılının son karşılaşması Vodafone Park'ta oynanacak. Dünya Kupası arası dönüşü sonrasında art arda galibiyetler hedefleyen Beşiktaş , Gaziantep FK beraberliğiyle sarsılmıştı. Siyah-Beyazlılar bugün yeni bir sayfa açmak ve 'Zirve yarışında ben de varım' demek için Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Sezon başından bu yana sadece 1 kere kaybeden Mavi Şimşekler de 2022'yi zirve yarışında tamamlamayı amaçlıyor.
Karşılaşma öncesinde Beşiktaş 23 puanla 7. sırada bulunurken, Adana Demirspor ise 27 puanla 4. sırada yer alıyor.
Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Beşiktaş-Adana Demirspor ilk 11'ler:
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, N'Koudou, Cenk, Weghorst
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Gulbrandsen, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba
Kartal'da üç değişiklik
Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 1-1 biten son Gaziantep FK maçının ilk 11'inden üç değişikliğe gitti. Güneş; Adana Demirspor karşısında Umut Meraş, Atiba Hutchinson ve Necip Uysal'ın yerine Arthur Masuaku, Josef de Souza ve Salih Uçan'a ilk 11'de yer verdi.