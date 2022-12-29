Süper Lig 'de 16. haftanın perdesi bu maçla kapanacak ve 2022 yılının son karşılaşması Vodafone Park'ta oynanacak. Dünya Kupası arası dönüşü sonrasında art arda galibiyetler hedefleyen Beşiktaş , Gaziantep FK beraberliğiyle sarsılmıştı. Siyah-Beyazlılar bugün yeni bir sayfa açmak ve 'Zirve yarışında ben de varım' demek için Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Sezon başından bu yana sadece 1 kere kaybeden Mavi Şimşekler de 2022'yi zirve yarışında tamamlamayı amaçlıyor.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş 23 puanla 7. sırada bulunurken, Adana Demirspor ise 27 puanla 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş-Adana Demirspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, N'Koudou, Cenk, Weghorst

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Gulbrandsen, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba

Kartal'da üç değişiklik

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 1-1 biten son Gaziantep FK maçının ilk 11'inden üç değişikliğe gitti. Güneş; Adana Demirspor karşısında Umut Meraş, Atiba Hutchinson ve Necip Uysal'ın yerine Arthur Masuaku, Josef de Souza ve Salih Uçan'a ilk 11'de yer verdi.