Antalya deplasmanına 6 eksikle çıkıp iki de fire vermesi ve 2-0 geriye düşmesine rağmen İstanbul’a 3-2’lik zaferle dönen Beşiktaş , Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Batshuayi, Ghezzal ve Pjanic’li kadrosuyla Antalya maçında yaptığı geri dönüşle öz güven tazeleyen lider Beşiktaş, güçlü rakibini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Bu sezon ligde ilk galibiyetini geçen hafta evinde Çaykur Rizespor ’u 3-1 yenerek elde eden Adana ekibi ise zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamanın hesaplarını yapıyor.

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Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş-Adana Demirspor maçını Ali Palabıyık yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Atiba (Welinton), Montero, Rıdvan, Ghezzal, Salih, Josef, Pjanic, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Svensson, Deli, Rassoul, Sinan, Bjarnason, Vargas, Stambouli, Ezeh, Balotelli

Beşiktaş'a çifte müjde

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı öncesi 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Georges-Kevin N’Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş’ın sakatlıkları sürüyor. Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ile Mehmet Topal da zorlu maçta görev yapamayacak. İyileşen Rosier ve Welinton ise maç kadrosuna dahil edildi.

Miralem Pjanic görev başına

Kara Kartal’ın transfer döneminin son gününde İspanya La Liga ekibi Barcelona’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Miralem Pjanic, Siyah-Beyazlı formayla macerasına iyi bir başlangıç yapmıştı. Beşiktaş’ta 2’si lig 1’i de Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 3 maçta 2 asist yapan 31 yaşındaki futbolcu, yoğun takvim sebebiyle Antalyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlamıştı. Ancak karşılaşmanın ilk yarısında Necip Uysal ve Mehmet Topal’ın sakatlık yaşaması sonrasında oyuna dahil olan Pjanic, hücum hattına hareket katmıştı. Tecrübeli futbolcu, Adana Demirspor mücadelesine ilk 11’de başlayacak. Yıldız isim, özellikle asistleriyle hücum hattına önemli destek olacak.

Batshuayi uçuşa hazır

Siyah-Beyazlılar’ın İngiltere Premier Lig devi Chelsea’den sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, etkili performansıyla Süper Lig’e damgasını vurmayı başardı. Son olarak geçen hafta Antalyaspor deplasmanındaki performansıyla alkış toplayan Batshuayi, bir gol ve 1 asistle oynayarak 3-2’lik zafere direkt etki etti. 4 maç sonunda 3 gol ve 1 asisti bulunan Batshuayi, bu akşamki karşılaşmada da Adana Demir filelerini boş geçmemek istiyor. ‘Batman’ lakaplı futbolcu, takımına yine zaferi getirmeyi hedefliyor.

Süper Mario geliyor!

Adana Demirspor’un büyük umutlarla kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, beklenen açılışı geçen hafta yapmıştı. Demirspor’un Çaykur Rizespor’u 3-1 yendiği mücadelede takımının ilk golünü kaydeden İtalyan futbolcu, bu akşamki karşılaşmada da Kara Kartal’ın filelerini havalandırmayı hedefliyor. Süper Mario lakaplı başarılı futbolcu, son birkaç transfer döneminde isminin anıldığı ancak transferinin gerçekleşmediği Siyah-Beyazlılar karşısında takımına puan kazandırmak istiyor.

26 yıl sonra dev kapışma!

Vodafone Park’ta Adana Demirspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, 26 yıl 7 ay sonra Akdeniz ekibiyle karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995’ta karşılaştı. Adana’daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.

Adana Demirspor'da önemli eksikler

Beşiktaş’a konuk olacak Adana Demirspor’da; David Akintola, Younes Belhanda ve Birkir Bjarnason, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek. Gökhan İnler'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan Akdeniz ekibinde Jonas Svensson da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Norveçli sağ bek bugün sarı kart görürse Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.