Beşiktaş - Adana Demirspor maçı iddaa oranları

Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş'le de ritim bulamayan Beşiktaş , uzun süredir Süper Lig 'de yenilgi yüzü görmeyen Adana Demirspor'la kozlarını Dolmabahçe'de paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 3. lig maçında 2. kez puan kaybetti. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ve Roman Saiss kamp kadrosunda yer almadı. Francesco Montero ve Oğuzhan Akgün de kadroda kendine yer bulamadı. Gaziantep FK maçına kıyasla Salih Uçan, Atiba Hutchinson ve Necip Uysal'ın ilk 11'de olması beklenmiyor. Orta alanda "Gedson Fernandes, Josef de Souza & Dele Alli" üçlüsünü görebiliriz. Hücumda Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un yerleri garanti. Nathan Redmond ile Kevin N'Koudou arasındaki sağ kanat tercihini maç saati öğreneceğiz.

Fatih Karagümrük engelini 2-1'le aşan Adana Demirspor ise Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Mavi Şimşekler bu sezon sadece Fenerbahçe 'ye (Kadıköy'de) kaybetti, 14 maçın 13'ünde yenilgi yüzü görmedi. (7G 6B) Cezası sona eren Younes Belhanda ilk 11'deki yerine dönecek mi? TD Vincenzo Montella, Faslı oyuncunun yokluğunda Emre Akbaba'yı "10 numara" pozisyonuna çekmiş, en ileride Fredrik Gulbrandsen'e şans vermişti. Akbaba, Karagümrük karşısında Süper Lig'de bu sezon ilk kez gol sevinci (2 gol) yaşadı. Montella'nın "Belhanda / Akbaba" tercihi merak konusu... Stoperde "Semih Güler & Samet Akaydın" ikilisini, önlerinde Badou Ndiaye'yi izleyeceğiz. Sol kanatta Henry Onyekuru olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligde oynadığı son 5 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 19 gol)

- Adana Demirspor'un bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçın 6'sında "karşılıklı gol" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %30'luk kesim 11 maçtır kaybetmeyen Adana Demirspor karşısında siyah-beyazlı ekibe güveniyor... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.