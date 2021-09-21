Beşiktaş-Adana Demirspor CANLI

Antalya deplasmanına 6 eksikle çıkıp iki de fire vermesi ve 2-0 geriye düşmesine rağmen İstanbul’a 3-2’lik zaferle dönen Beşiktaş , Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Batshuayi, Ghezzal ve Pjanic’li kadrosuyla Antalya maçında yaptığı geri dönüşle öz güven tazeleyen lider Beşiktaş, güçlü rakibini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Bu sezon ligde ilk galibiyetini geçen hafta evinde Çaykur Rizespor ’u 3-1 yenerek elde eden Adana ekibi ise zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamanın hesaplarını yapıyor.

Maçtan önemli dakikalar

Beşiktaş, Adana Demirspor maçı başladı.

5.dakikada Beşiktaş, Ezeh'nin Oğuzhan'a yaptığı faul sonrası tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Ezeh faul sonrası sarı kart gördü. Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta top direğin üzerinden auta gitti.

17.dakikada korner kazanan Adana Demirspor ilk etkili atağını geliştirdi. Bjarnason'un kafa vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.

Montero Dortmund maçından sonra yine sahnede

20.dakikada Pjanic'in yaptığı ortaya kafa vuran Montero, topun Samet'e çarpmasıyla da yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 1-0

26.dakikada Beşiktaş'ın Cyle Larin ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. VAR hakemi Alper Ulusoy, iptal edilen goldeki ofsayt kararını onayladı.

30.dakikada Beşiktaş, Oğuzhan-Ghezzal-Pjanic paslaşmalarıyla ceza sahasına girdi, Ghezzal'ın yerden ortasında Batshuayi'nin şutunu kaleci Ferhat güçlükle kornere çeldi.

Josef'ten ilginç gol!

45.dakikada Josef ceza sahasına hareketlenen Batshuayi'yi gördü ve uzun bir top attı, Batshuayi, savunma ve kaleci Ferhat'in çarpışması sonrası top kimseye değmeden ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.

Beşiktaş-Adana Demirspor 11'ler:

Beşiktaş: Ersin,Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Yedekler: Mert, Salih, Gökhan, Can, Atiba, NSkala, Kenan, Güven

Adana Demirspor: Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga

Beşiktaş - Adana Demirspor maçından notlar

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetti. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda kazanılan Fraport TAV Antalyaspor maçının 11'inde 8 değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam Mert Günok’un yerine Ersin Destanoğlu, Necip Uysal’ın yerine Valentin Rosier, Mehmet Topal’ın yerine Welinton, N’Sakala’nın yerine Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre’nin yerine Ghezzal, Atiba’nın yerine Pjanic, Salih Uçan’ın yerine Oğuzhan Özyakup, Kenan Karaman’ın yerine ise Larin’i sahaya sürdü.

Kalede 1 maçlık aranın ardından Ersin Destanoğlu’na görev veren Yalçın, savunma dörtlüsünü Rosier, Welinton, Montero ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza’yı sahaya süren Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Oğuzhan Özyakup ve Pjanic, solunda ise Larin’i görevlendirdi. Yalçın gol yollarındaki tercihi ise Batshuayi oldu.

Beşiktaş’ın Adana Demirspor maçındaki 11’i şu şekilde: “Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Pjanic, Larin, Batshuayi.”

OĞUZHAN ÖZYAKUP LİGDE 12 MAÇ SONRA İLK 11’DE

Siyah-beyazlı ekipte Adana Demirspor maçına ilk 11’de başlayan Oğuzhan Özyakup, ligde 12 maç sonra bir maçta ilk 11’de görev yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçının 11’inde Oğuzhan Özyakup’u görevlendirdi. Son olarak geçtiğimiz sezonun 35’inci haftasında iç sahada oynanan Ankaragücü maçında 11’de görev yapan Oğuzhan Özyakup, o maçın 17’nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmış ve sezonun geri kalanında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Oğuzhan Özyakup bu sezonun ilk 5 haftasında da ilk 11’de görev yapmadı. Tecrübeli orta saha oyuncusu sadece ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ve 5’inci haftasında Antalyaspor maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu.

ERSİN, ROSIER VE WELINTON DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı nedeniyle Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Welinton Souza, 1 maçlık aranın ardından 11'deki yerini aldı. Welinton'un yanı sıra soğuk algınlığı nedeniyle Antalyaspor mücadelesinin kafilesine dahil edilmeyen Valentin Rosier de Adana Demirspor maçının 11'inde kendine yer buldu. Bu isimlerin yanı sıra Ersin Destanoğlu da sıkışık maç fikstürü göz önüne alınarak dinlendirilmişti. Bu 3 isim, 1 maçlık aranın ardından formasına kavuşmuş oldu.

ADANA DEMİRSPOR’DA MONTELLA’DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig’in 5’inci haftasında 3-1’lik skorla kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, hafif sakatlığı bulunan Balotelli’nin yerine Demokratik Kongolu forvet Assombalonga’yı 11’de sahaya sürdü.

Lacivert-mavili ekibin Beşiktaş karşısındaki 11’i şu şekilde: “Ferhat Kaplan - Svensson, Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Stambouli, Sinan Kurt, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga”

BALOTELLI İLK KEZ YEDEK SOYUNDU

Adana Demirspor’un yıldız ismi Mario Balotelli, Beşiktaş karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Lacivert-mavili ekibin bu sezon oynadığı 5 maçın tamamında ilk 11’de görev yapan İtalyan golcü, ilk kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Geçtiğimiz hafta Rizespor ağlarını havalandırarak Süper Lig’deki ilk gol sevincini yaşayan Balotelli, hafif sakatlığı sebebiyle ilk 11’de görev alamadı. Adana Demirspor’da ayrıca Akintola ve Belhanda da sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı.





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Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş-Adana Demirspor maçını Ali Palabıyık yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş'a çifte müjde

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı öncesi 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Georges-Kevin N’Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş’ın sakatlıkları sürüyor. Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ile Mehmet Topal da zorlu maçta görev yapamayacak. İyileşen Rosier ve Welinton ise maç kadrosuna dahil edildi.

Miralem Pjanic görev başına

Kara Kartal’ın transfer döneminin son gününde İspanya La Liga ekibi Barcelona’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Miralem Pjanic, Siyah-Beyazlı formayla macerasına iyi bir başlangıç yapmıştı. Beşiktaş’ta 2’si lig 1’i de Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 3 maçta 2 asist yapan 31 yaşındaki futbolcu, yoğun takvim sebebiyle Antalyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlamıştı. Ancak karşılaşmanın ilk yarısında Necip Uysal ve Mehmet Topal’ın sakatlık yaşaması sonrasında oyuna dahil olan Pjanic, hücum hattına hareket katmıştı. Tecrübeli futbolcu, Adana Demirspor mücadelesine ilk 11’de başlayacak. Yıldız isim, özellikle asistleriyle hücum hattına önemli destek olacak.

Batshuayi uçuşa hazır

Siyah-Beyazlılar’ın İngiltere Premier Lig devi Chelsea’den sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, etkili performansıyla Süper Lig’e damgasını vurmayı başardı. Son olarak geçen hafta Antalyaspor deplasmanındaki performansıyla alkış toplayan Batshuayi, bir gol ve 1 asistle oynayarak 3-2’lik zafere direkt etki etti. 4 maç sonunda 3 gol ve 1 asisti bulunan Batshuayi, bu akşamki karşılaşmada da Adana Demir filelerini boş geçmemek istiyor. ‘Batman’ lakaplı futbolcu, takımına yine zaferi getirmeyi hedefliyor.

Süper Mario geliyor!

Adana Demirspor’un büyük umutlarla kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, beklenen açılışı geçen hafta yapmıştı. Demirspor’un Çaykur Rizespor’u 3-1 yendiği mücadelede takımının ilk golünü kaydeden İtalyan futbolcu, bu akşamki karşılaşmada da Kara Kartal’ın filelerini havalandırmayı hedefliyor. Süper Mario lakaplı başarılı futbolcu, son birkaç transfer döneminde isminin anıldığı ancak transferinin gerçekleşmediği Siyah-Beyazlılar karşısında takımına puan kazandırmak istiyor.

26 yıl sonra dev kapışma!

Vodafone Park’ta Adana Demirspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, 26 yıl 7 ay sonra Akdeniz ekibiyle karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995’ta karşılaştı. Adana’daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.

Adana Demirspor'da önemli eksikler

Beşiktaş’a konuk olacak Adana Demirspor’da; David Akintola, Younes Belhanda ve Birkir Bjarnason, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek. Gökhan İnler'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan Akdeniz ekibinde Jonas Svensson da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Norveçli sağ bek bugün sarı kart görürse Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.