Beşiktaş açıkladı! Oğuzhan Özyakup...

Antrenmana hasta olan Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, 20’lik dişi çekilen Georges N’Koudou, alt adalesinden sorun yaşayan Burak Yılmaz, tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic, Elazığ depremzedeleri için düzenlenen yardım kampanyası sebebiyle Elazığ’a giden Umut Nayir ile milli takımlarda bulunan; Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler katılmadılar.

Yardımcı Antrenör Şenol Fidan yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’deki Ç. Rizespor maçı hazırlıklarına yarın (29 Ocak) saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.