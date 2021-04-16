Ankaragücü maçı öncesi Kara Kartal’da en çok merak edilen konu; Aboubakar’ın oynayıp oynamayacağıydı... Adalesindeki sakatlık nedeniyle bireysel çalışan Kamerunlu forvete yoğun tedavi uygulanırken, teknik direktör Sergen Yalçın da öğrencisinin durumunu yakından takip etti. Hocasıyla görüşen Aboubakar’ın, “Final gibi bir maça çıkacağız. Şampiyonluk yolunda sahada olup, takıma yardım etmek istiyorum. Oynat beni hocam” dediği öğrenilirken, başarılı çalıştırıcı ise temkinli davrandı. Cenk Tosun’un sezonu kapattığı süreçte Aboubakar’ın da uzun süreli takımdan ayrı kalmasından endişelenen Sergen Yalçın, yıldız santrforu kamp kadrosuna almadı. Yıldız forvet, 20 Nisan’daki Sivasspor maçında formasına kavuşacak. Süleyman Hatısaru