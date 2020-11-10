Beşiktaş Abdullah Avcı yükünden kurtuluyor!

Şenol Güneş’in ayrılığı sonrasında geçen sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Abdullah Avcı hayal kırıklığı yaratmıştı. Siyah-Beyazlı takımın başında 18 maça çıkan tecrübeli hoca, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alınca görevinden alınmıştı. Ancak yapılan anlaşma gereği Beşiktaş, Avcı’ya başka bir takımla anlaşana kadar maaşını ödemeye devam edecekti.

12 milyonun altı...

Kara Kartal’dan ayda 1 milyon yani yılda 12 milyon TL kazanan deneyimli hoca eğer Trabzonspor’la anlaşırsa, Beşiktaş iki senelik sözleşme gereği tam 24 milyon TL’lik büyük bir yükten kurtulmuş olacak. Abdullah Avcı eğer senelik 12 milyon TL’nin altına imza atarsa ise üstünü Siyah-Beyazlılar ödeyecek. Ancak yine de Beşiktaş bu konuda ciddi bir tasarruf sağlamış olacak.