Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Beşiktaş, lider Çukurova Basketbol’u 92-88 yendi.
Siyah-beyazlı ekip 14. galibiyetini alırken, Çukurova Basketbol ikinci kez mağlup oldu.
Beşiktaş: 92 - Çukurova Basketbol: 88
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Uğur Özen, Süleyman Dağder Dağlı, İzel Deniz Pehlivan
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 15, Bahar Çağlar 15, Akhator 24, Mitchell 20, Epoupa 15, Mircheva 3, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu
Çukurova Basketbol: Bone 12, Meltem Avcı 5, Sevgi Uzun 8, Sera Özelçi 3, Gray 22, Mestdagh 18, Pelin Derya Bilgiç 2, Şaziye İvegin Üner 3, Gueye 15
1. Periyot: 28-15
Devre: 50- 36
3. Periyot: 74-59
5 faulle çıkanlar: 37.22 Akhator (Beşiktaş), 39.38 Mestdagh (Çukurova Basketbol)
AA