Beşiktaş: 92 - Çukurova Basketbol: 88

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Beşiktaş, lider Çukurova Basketbol’u 92-88 yendi.

30 Mart 2019, Cumartesi 16:32
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Beşiktaş: 92 - Çukurova Basketbol: 88

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Beşiktaş, lider Çukurova Basketbol’u 92-88 yendi.

Siyah-beyazlı ekip 14. galibiyetini alırken, Çukurova Basketbol ikinci kez mağlup oldu.

Beşiktaş: 92 - Çukurova Basketbol: 88

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Uğur Özen, Süleyman Dağder Dağlı, İzel Deniz Pehlivan

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 15, Bahar Çağlar 15, Akhator 24, Mitchell 20, Epoupa 15, Mircheva 3, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu

Çukurova Basketbol: Bone 12, Meltem Avcı 5, Sevgi Uzun 8, Sera Özelçi 3, Gray 22, Mestdagh 18, Pelin Derya Bilgiç 2, Şaziye İvegin Üner 3, Gueye 15

1. Periyot: 28-15

Devre: 50- 36

3. Periyot: 74-59

5 faulle çıkanlar: 37.22 Akhator (Beşiktaş), 39.38 Mestdagh (Çukurova Basketbol)

AA

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