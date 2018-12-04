Beşiktaş 8 günde kanatlandı

Ankaragücü'nü Kayseri'de yenen Beşiktaş, aldığı galibiyetle 97 gün sonra dış sahada kazandı ve G.Saray derbisi öncesi lige tutundu. Sarpsborg'a karşı 2-0'dan 3-2'lik geri dönüşe imza atıp, Avrupa'da gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı ve temmuzdan sonra Avrupa'da deplasmanda güldü. Galatasaray galibiyetiyle zirve umutları arttı.

YILDIZLARI YOKKEN KAZANDI

Pepe, Roco, Gökhan Gönül, Medel, Babel ve Gökhan Töre'nin sakatlığı sonrası özellikle savunmada sıkıntıya düşen siyah-beyazlılar, Ankaragücü ve Sarpsborg'u atlatmasını bildi. Derbide sahaya dönen tek isim Gary Medel oldu. Kartal, yıldızları olmadan da kazanabileceğini gösterdi.

TARAFTARIYLA BARIŞTI

Sekiz gün önce futbolcuları ve yönetimi protesto eden taraftar, takımla barıştı. Sarpsborg deplasmanındaki geri dönüş, taraftarın takıma olan inancını geri getirdi. Derbide tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, sahadaki futbolcular kadar tribünde efor sarf etti.

GENÇLER KENDİNİ GÖSTERDİ

Dorukhan; A.Gücü, Sarpsborg ve G.Saray maçlarında ilk 11'de sahaya çıktı. 270 dakika süre aldı. Güven Yalçın; A.Gücü ve G.Saray karşılaşmalarına ilk 11'de başladı. A.Gücü mücadelesinde 71 dakika süre alan ve 1 gol 1 asistle oynayan 19 yaşındaki oyuncu, derbide 45 dakika şans buldu. Fatih Aksoy ve Erdem Seçgin; Sarpsborg maçında görev aldı.

KASASINI DA DOLDURDU

Beşiktaş'ın, üst üste aldığı üç galibiyetle kasasına da ciddi bir para girişi oldu. Kartal, Ankaragücü, Sarpsborg ve Galatasaray maçlarından galibiyet primi olarak 8.5 milyon TL kazanç elde etti. Buna derbi günü Kartal Yuvası'nda yapılan satışlardan gelen gelir de eklenince para 10 milyon TL'ye yaklaştı. (Sabah)