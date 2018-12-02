Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Canik Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş’ı 74-73 yendi.
Beşiktaş: 73 - Canik Belediyespor: 74
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ahmet Murat Arıkanlı, Ayhan Baykara
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 7, Mitchell 29, Akhator 11, Bahar Çağlar 6, Epoupa 12, Kübra İmren Siyahdemir 3, Mircheva 5, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu
Canik Belediyespor: Deniz Çolakoğlu 7, Dilara Tongar 7, Gülşah Duman 12, Romeo 11, James 10, Alminaite 4, Holmes 23
1. Periyot: 17-13
Devre: 31-45
3. Periyot: 57-62