Beşiktaş: 73 - Canik Belediyespor: 74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Canik Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş’ı 74-73 yendi.

02 Aralık 2018, Pazar 16:28
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Beşiktaş: 73 - Canik Belediyespor: 74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Canik Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş’ı 74-73 yendi.

Beşiktaş: 73 - Canik Belediyespor: 74

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ahmet Murat Arıkanlı, Ayhan Baykara

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 7, Mitchell 29, Akhator 11, Bahar Çağlar 6, Epoupa 12, Kübra İmren Siyahdemir 3, Mircheva 5, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu

Canik Belediyespor: Deniz Çolakoğlu 7, Dilara Tongar 7, Gülşah Duman 12, Romeo 11, James 10, Alminaite 4, Holmes 23

1. Periyot: 17-13

Devre: 31-45

3. Periyot: 57-62

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