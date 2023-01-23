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Beşiktaş 65-81 Galatasaray Çağdaş Faktoring

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 81-65 mağlup etti.

23 Ocak 2023, Pazartesi 00:01 Son Güncelleme:
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Beşiktaş 65-81 Galatasaray Çağdaş Faktoring

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Beşiktaş 'ı 81-65 mağlup etti. Galatasaray Çağdaş Faktoring galibiyet sayısını 13'e yükseltirken, Beşiktaş 9'uncu mağlubiyetini aldı.

SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

HAKEMLER: Murat Ciner, Münevver Özemre, Dorukhan Kalyoncu

BEŞİKTAŞ: Evans 23, Billings 15, Reimer 14, Elif Bayram 6, Melek Uzunoğlu 5, İrem Naz Topuz 2, Kübra İmren Sevindik, İnci Güçlü, Yağmur Kübra Taşar

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Stevens 27, McCowan 13, Nacickaite 12, Işıl Alben 8, Tuğçe Canıtez 7, Pelin Bilgiç 6, Meltem Yıldızhan 6, Pulvere 2

1'İNCİ PERİYOT: 15-19

DEVRE: 31-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-59

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