Beşiktaş 65-81 Galatasaray Çağdaş Faktoring

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Beşiktaş 'ı 81-65 mağlup etti. Galatasaray Çağdaş Faktoring galibiyet sayısını 13'e yükseltirken, Beşiktaş 9'uncu mağlubiyetini aldı.
SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
HAKEMLER: Murat Ciner, Münevver Özemre, Dorukhan Kalyoncu
BEŞİKTAŞ: Evans 23, Billings 15, Reimer 14, Elif Bayram 6, Melek Uzunoğlu 5, İrem Naz Topuz 2, Kübra İmren Sevindik, İnci Güçlü, Yağmur Kübra Taşar
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Stevens 27, McCowan 13, Nacickaite 12, Işıl Alben 8, Tuğçe Canıtez 7, Pelin Bilgiç 6, Meltem Yıldızhan 6, Pulvere 2
1'İNCİ PERİYOT: 15-19
DEVRE: 31-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-59