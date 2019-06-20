Siyah-Beyazlılar’a geçen sezonun başında bonservisi elinde olarak katılan Dorukhan Toköz, Kara Kartal’da kısa sürede ortaya koyduğu etkili performansla önce A Milli Takım’a yükseldi ardından transferde vitrine çıktı. 23 yaşındaki ön liberoyla başta İtalya Serie A ekipleri olmak üzere İngiltere Premier Lig’den de Liverpool’un talip olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak dün Lig Radyo’ya açıklamada bulunan başarılı futbolcunun menaceri Necdet Ergezen, “Dorukhan şu ana dek sadece İtalyan kulüplerinin radarında. Udinese’nin 7 milyon Euro’luk bir teklifi var buna 1 milyon Euro da performans bonusu ekliyorlar. Beşiktaş, öneriyi yeterli bulmadı. Dorukhan’ın ederini bulması halinde bir kulübe satılabileceğini düşünüyorum” sözlerini sarf etti.

İlk 11’in değişilmez ismi...

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 25 karşılaşmada görev yapan Dorukhan, özellikle dönemin ikinci yarısında ilk 11’in değişilmez ismi olmuştu. Başarılı futbolcu, bu sezon yükseldiği A Milli Takım’da da 4’ü EURO 2020 Elemeleri ve 1’i de hazırlık karşılaşması olmak üzere toplamda 5 mücadelede süre aldı.