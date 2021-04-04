Beşiktaş 5 yıl sonra penaltı kurtaran kaleci: Ersin Destanoğlu
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta Thelin'in penaltısını kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı. Böylece Süper Lig maçlarında 5 yıl sonra Beşiktaş'ın kalecisi penaltı çıkarmış oldu. En son Tolga Zengin 2016'da Akhisarspor maçında penaltı kurtarmıştı
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta Thelin'in penaltısını kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı. Böylece Süper Lig maçlarında 5 yıl sonra Beşiktaş'ın kalecisi penaltı çıkarmış oldu. En son Tolga Zengin 2016'da Akhisarspor maçında penaltı kurtarmıştı
Ersin Destanoğlu bu sezon PAOK ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında penaltı kurtarmıştı