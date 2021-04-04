Beşiktaş 5 yıl sonra penaltı kurtaran kaleci: Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta Thelin'in penaltısını kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı. Böylece Süper Lig maçlarında 5 yıl sonra Beşiktaş'ın kalecisi penaltı çıkarmış oldu. En son Tolga Zengin 2016'da Akhisarspor maçında penaltı kurtarmıştı

Ersin Destanoğlu bu sezon PAOK ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında penaltı kurtarmıştı