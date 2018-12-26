Beşiktaş 3.5 yılda 55 farklı futbolcu oynattı

Süper Lig'de son 3.5 yılda 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırmayı başaran Beşiktaş'ta, tek başkan ve tek teknik adamla yola devam edilmesine rağmen istikrar bir türlü sağlanamadı.

Aynı dönemde bir kez UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalin kapısından dönen, bir kez de Şampiyonlar Ligi'nde rekor puanla namağlup olarak grubunu lider bitiren siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından beri hem oyun hem de sonuç olarak ciddi düşüş yaşıyor.

2015-16'da şampiyon olunan sezonun devre arasında iki stoperi birden değiştirerek başlayan transfer hareketliliği, golcüler ve kalecilerle devam ederken, siyah-beyazlılar bu dönemde Süper Lig ve Avrupa'da toplam 55 futbolcu oynattı.

Beşiktaş'ın kalesini son 3.5 yılda 6 farklı isim korurken, savunmanın ortasında tam 13 farklı stoper görev yaptı. Ayrıca Necip ve Medel de bu bölgeye destek vermek zorunda kaldı.

Siyah-beyazlılarda aynı dönemde santrfor bölgesinde de 10 farklı isim görev aldı.

Güneş'in Ziraat Türkiye Kupası'nda forma verdiği genç futbolcularla birlikte bu rakam daha da artıyor.

İŞTE O LİSTE:

KALE(6): Tolga Zengin, Günay Güvenç, Denys Boyko, Fabri, Utku Yuvakuran, Loris Karius

SAĞ BEK(3): Andreas Beck, Serdar Kurtuluş, Gökhan Gönül

SOL BEK(4): Ramon Motta, İsmail Köybaşı, Adriano, Caner Erkin

STOPER(13): Rhodolfo, Ersan Gülüm, Marcelo, Alexis Delgado, Pedro Franco, Alex Milosevic, Dusko Tosic, Matej Mitrovic, Atınç Nukan, Pepe, Domagoj Vida, Enzo Roco, Fatih Aksoy

ÖN LİBERO(5): Atiba, Necip Uysal, Veli Kavlak, Gökhan İnler, Gary Medel

ORTA SAHA(3): Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Dorukhan Toköz

SAĞ KANAT(4): Gökhan Töre, Quaresma, Jeremain Lens, Orkan Çınar

SOL KANAT(4): Olcay Şahan, Kerim Frei, Ryan Babel, Aras Özbiliz

10 NUMARA(3): Jose Sosa, Anderson Talisca, Adem Ljajic

SANTRFOR(10): Cenk Tosun, Mario Gomez, Mustafa Pektemek, Vincent Aboubakar, Ömer Şişmanoğlu, Demba Ba, Alvaro Negredo, Vagner Love, Cyle Larin, Güven Yalçın (Şampiy10)