Beşiktaş 3 yıllık teklif yaptı! Darko Lazovic transferi bitiyor

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Kısa süre içinde yeni teknik adamı açıklayacak olan Fikret Orman yönetimi, transferleri de kampa yetiştirmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın gündemindeki isim, Genoa forması giyen sağ kanat oyuncusu Darko Lazovic.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Lens ve Quaresma'yı satmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, sağ kanat için Sırp futbolcu Lazovic kadrosuna katmak istiyor. 30 Haziran'da serbest kalacak olan Lazovic'in menajerine teklif götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Takvim